«Салават Юлаев» на грани банкротства: что происходит с легендарной командой

Хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» за последние несколько лет не один раз находился на грани банкротства. В прошлом году зарплату игрокам задержали на пять месяцев, в начале этого года возникли новые проблемы с финансами. Что случилось с легендарной хоккейной командой — в материале NEWS.ru.

Кому и сколько должен «Салават Юлаев»

В прошлом году руководство «Салавата Юлаева» задолжало игрокам более 250 миллионов рублей, которые удалось выплатить только в начале июня. Теперь — новые проблемы. По информации Telegram-канала «Мутко против», на тренировочной арене молодежной команды клуба отключили свет за неуплату. Здание расположено в Уфе на улице Зорге — там занимаются хоккеисты «Толпара», фарм-клуба «Салавата». На основной арене свет не отключали.

Представители клуба в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отказались комментировать эту ситуацию.

Весной прошлого года стало известно, что «Салават Юлаев» должен игрокам клуба 250 миллионов рублей. Задержка зарплаты составляла на тот момент уже как минимум месяц. Если 10 апреля 2023-го информация была на уровне слухов, то спустя три дня ее подтвердил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

«На данный момент у команд „Барыс“ и „Салават Юлаев“ есть задержки на один месяц. Мы получили подтверждающие документы и гарантийные письма, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены», — сообщил тогда Морозов.

После этого генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов несколько раз выступал с успокаивающими речами:

«Мы называем эту задержку технической, потому что объем бюджета подтвержден еще до Нового года. К сожалению, технология принятия решений не позволяет влиять на скорость. Будет большое совещание, где мы получим решение, которое позволит погасить долги и рассчитывать на исполнение графика. Не нужно пугать, что в „Салавате“ нет денег на игроков», — говорил он в апреле 2023-го, когда задержки зарплаты официально подтвердила КХЛ.

На «Салавата» наложили санкции

К 30 апреля 2023-го долги не были закрыты, и КХЛ наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Из-за этого уфимцы не могли заключить контракт с форвардом Джошем Хо-Сэнгом, а также переподписать вратаря Александра Самонова.

«Нас заверяют, что в ближайшую неделю этот вопрос решится. Мы уже применили определенные санкции. Мы общаемся с клубом, нам обещают, что ситуация разрешится в скором времени», — комментировал тогда бан Алексей Морозов.

18 мая Баширов обещал, что долги будут закрыты через неделю. Этого не случилось, и уже в июне к урегулированию вопроса подключился премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК „Салават Юлаев“ будут выполнены в июне», — цитировала Назарова пресс-служба правительства Башкирии.

Чуть позже чиновник сообщил, что все долги были погашены, а вопросы финансирования «Салавата Юлаева» находятся под контролем правительства.

Несмотря на это, 30 июня прошлого года федеральная служба по труду и занятости (Роструд), контролирующая сферу труда и осуществляющая социальную защиту населения, внесла хоккейный клуб «Салават Юлаев» в перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категории значительного риска. На данный момент клуб остается в этом списке.

У налоговиков появились претензии к клубу

Злоключения «Салавата» продолжились в январе 2024 года. Под информации интернет-издания Baza, 29 января Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам клуба в Газпромбанке, «Сбере», Альфа-банке, «Уралсибе», ВТБ и Всероссийском банке развития регионов по причине задолженности перед бюджетом по налогам, сборам, пеням и штрафам.

Руководство клуба подтвердило информацию об аресте счетов и сообщило, что не был получен платеж из Фонда социальных целевых программ, основного спонсора клуба. Из этого источника еще несколько лет назад «Башнефть» переводила деньги клубу, так как не могла сделать этого напрямую: владеющая ею «Роснефть» одновременно владеет и московским ЦСКА.

«Действительно, ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей», — такой комментарий по ситуации дала пресс-служба «Салават Юлаев».

В клубе не уточнили, удалось ли им действительно погасить эту задолженность. По информации РБК Уфа, счета были разблокированы 5 марта 2024 года.

Какие еще неприятности преследуют «Салавата Юлаева»

Одновременно с долгами у «Салавата» появилась и другая проблема. В феврале — апреле прошлого года сразу семь хоккеистов уфимской молодежной команды получили положительный результат допинг-проб. Тогда молодые люди обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать запрещенные вещества. Позже число хоккеистов, попавшихся на допинге, выросло до 37.

Спортсмены заявили, что БАДы и уколы им назначал Игорь Загретдинов. Они пытались отказываться, но тренер угрожал им, что пожалуется директору команды, и обещал проблемы со спортивной карьерой. При этом они нигде не расписывались за прием веществ. Из-за произошедшего у Загретдинова начался конфликт с врачом клуба Артемом Тараном.

В пресс-службе РУСАДА заявили, что игроков, попавшихся на допинге, дисквалифицировали на один год.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ рассмотрел материалы, полученные в ходе расследования, и признал спортсменов нарушившими антидопинговые правила. Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного из игроков этот срок начался 13 марта 2023 года, еще у одного — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов — с 6 апреля 2023 года», — заявили в пресс-службе.

«Салават Юлаев» и его фарм-команда «Толпар» уже несколько раз находились на грани банкротства из-за финансовых вопросов. Руководству в любом случае нужно принять ряд стратегических решений, чтобы не допустить действительного банкротства клуба и решить вопросы, связанные с допингом. Команда закончила играть в плей-офф КХЛ, проиграв «Трактору» в первом раунде.