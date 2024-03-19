Стала известна причина смерти тренера Кольцова

Белорусский тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает smartpress.by со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Изначально издание Belarushockey сообщило, что Кольцов погиб в США, где находился вместе со своей возлюбленной — белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Она должна выступить на турнире серии WTA-1000 в Майами. Ее имя уже пропало из списка участниц турнира, однако никакого официального заявления ни от имени теннисистки, ни от имени турнира сделано не было.

Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером. Всего в НХЛ провел 144 игры, в которых набрал 38 (12+26) очков. В России он играл за «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак», Салават Юлаев» и «Атлант».