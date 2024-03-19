Хабибуллин: «Авангард» в игре с «Локомотивом» развалился, но крайним сделали тренера

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибуллин высказался об увольнении главного тренера омичей Михаила Кравца.

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«Команда вчера развалилась, играла безобразно, лидеры отсутствовали, но крайним сделали главного тренера. Я не знаю, какая там ситуация внутри команды, отношения к этому не имею. Но, по мне, это непродуманное и скоропалительное решение. Будь я руководителем, я бы так не поступил», — приводит слова Хабибуллина ТАСС.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.