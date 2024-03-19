Юному фанату, которому в голову во время матча ударила шайба, подарят шайбу

Во время второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» юному болельщику, который находился на трибуне, попали в голову шайбой. Об этом сообщает издание «Подъем».

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СМИ со ссылкой на клуб пишет, что шайба, которую запустил капитан омского клуба, «прошла по касательной».

«С мальчиком всё хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу «Авангарда», — заявили в пресс-службе команды.

18 марта «Авангард» проиграл со счетом 0:7 во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». «Локомотив» в серии до четырех побед повел со счетом 2-0. Следующий матч серии состоится 20 марта в Ярославле. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

«Авангард» является обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21. «Локомотив» в сезоне-2008/09 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.