Ковальчук вернулся в состав «Спартака» на второй матч серии с «Металлургом»

Сегодня в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Начало матча — в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

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В состав «Спартака» вернулся 40-летний нападающий Илья Ковальчук. Эта игра станет для опытнейшего форварда лишь второй в текущем плей-офф КХЛ. Первая тройка красно-белых Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин заявлена в полном составе. Стартовым вратарём назначен Дмитрий Николаев.

В состав магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии вернулся Александр Петунин, который заменил Дмитрия Силантьева.

Напомним, в первом матче серии уверенную победу одержали магнитогорцы со счётом 4:0.