Умер обладатель Кубка Стэнли 1996 года Крис Саймон

Бывший защитник НХЛ Майк Коммодор сообщил о смерти бывшего нападающего клубов НХЛ и КХЛ Криса Саймона в возрасте 52 лет. Оба хоккеиста выступали вместе за «Калгари» в 2004 году. Саймон был знаменитым тафгаем, проведшим множество боёв в НХЛ. Также форвард выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо».

«Ребята, сегодня грустный день… Крис Саймон определённо был устрашающим парнем на льду и чертовски хорошим игроком. Мы провели много времени вместе во время выступления за „Калгари“ в 2004 году, так как мы оба жили в отеле. Он был очень добр ко мне. Покойся с миром, Крис. По тебе будут скучать», — написал Коммодор в своей соцсети.

Саймон провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.