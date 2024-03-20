Только три действующих игрока НХЛ забросили 150 шайб быстрее Капризова

Сегодня, 20 марта, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

© Чемпионат.com

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой, которая стала 150-й для него в карьере в Национальной хоккейной лиге. Для этого Кириллу понадобилось 265 матчей. Как сообщает пресс-служба НХЛ, быстрее Капризова среди действующих игроков эту отметку достигли Остон Мэттьюс (223), Александр Овечкин (234) и Стивен Стэмкос (245).

После 69 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции с 76 очками. Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз».