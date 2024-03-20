Российский форвард Коваленко продолжит карьеру в АХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко отдан в аренду в фарм клуб «лавин» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Колорадо Иглз», сообщает пресс‑служба «орлов».

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Летом 2023 года россиянин подписал контракт с «Эвеланш» до конца сезона‑2024/25, после чего вернулся в «Торпедо» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 24‑летний Коваленко сыграл в 47 матчах за нижегородский клуб в регулярном чемпионате и плей‑офф, в которых набрал 39 очков (11 голов + 28 результативных передач).

Коваленко в «Колорадо Иглз» продолжит восстановление после травмы, которую он получил в конце сезона КХЛ.

На драфте‑2018 россиянин был выбран «Колорадо» в шестом раунде под общим 171‑м номером.