Семья Криса Саймона подтвердила причину смерти хоккеиста

Бывший нападающий НХЛ Крис Саймон покончил жизнь самоубийством, сообщает ESPN со ссылкой на заявление его семьи.

«Семья твёрдо убеждена в том, что Крис сильно страдал от ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия – неизлечимое дегенеративное расстройство головного мозга, которое может развиться вследствие повторяющихся травм головы. — Прим. «Чемпионата»), что, к сожалению, привело к его смерти. Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнёра, товарища по команде и друга. Всё сообщество разделяет нашу скорбь. Мы ценим всех, кто разделяет нашу трагическую утрату», — сказано в сообщении семьи, которое опубликовал его бывший агент Пол Теофанос.

Саймон был знаменитым тафгаем, который провёл множество боёв в НХЛ. Также форвард выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо». Крис провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.

В сезоне-1995/1996 Крис Саймон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».