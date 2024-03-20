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Семья Криса Саймона подтвердила, что он покончил жизнь самоубийством

Бывший нападающий НХЛ Крис Саймон покончил жизнь самоубийством, сообщает ESPN со ссылкой на заявление его семьи.

Семья Криса Саймона подтвердила причину смерти хоккеиста
© Чемпионат.com
«Семья твёрдо убеждена в том, что Крис сильно страдал от ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия – неизлечимое дегенеративное расстройство головного мозга, которое может развиться вследствие повторяющихся травм головы. — Прим. «Чемпионата»), что, к сожалению, привело к его смерти. Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнёра, товарища по команде и друга. Всё сообщество разделяет нашу скорбь. Мы ценим всех, кто разделяет нашу трагическую утрату», — сказано в сообщении семьи, которое опубликовал его бывший агент Пол Теофанос.

Саймон был знаменитым тафгаем, который провёл множество боёв в НХЛ. Также форвард выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо». Крис провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.

В сезоне-1995/1996 Крис Саймон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».

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