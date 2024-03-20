«Кузбасс» обыграл «Водник» и стал чемпионом России по хоккею с мячом

Кемеровский клуб «Кузбасс» обыграл архангельский «Водник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне-2023/2024.

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Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась в дополнительное время со счётом 7:6.

Основное время матча завершилось со счётом 6:6. У хозяев льда хет‑трик оформил Александр Егорычев, по голу забили Артём Азаров, Артём Репях, Владислав Тарасов и Симон Янссон. В составе «Водника» два результативных броска на счету Евгения Дергаева, по разу голом отметились Роман Ананьин, Илья Насекин и Андрей Долгих.

В овертайме победный гол «Кузбасса» забил Артём Репях.

Отметим, «Кузбасс» впервые стал чемпионом России. В прошлом сезоне клуб также вышел в финал, но уступил «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

«Водник» является девятикратным чемпионом России. Последний раз команда завоевала титул в 2005 году. «Водник» и московское «Динамо» делят звание самого титулованного клуба в истории чемпионата России.