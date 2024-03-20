"Трактор" одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ с московским "Динамо"

Челябинский "Трактор" со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Бурдасов (23-я минута), Семен Дер-Аргунчинцев (26) и Михаил Котляревский (46). У проигравших отличились Джордан Уил (16) и Артем Ильенко (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Трактора". Четвертый матч противостояния пройдет 22 марта в Челябинске. Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом.

"Динамо" заняло первое место в общей таблице КХЛ и Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Трактор" стал шестым в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф московское "Динамо" обыграло минское "Динамо" (4-2), "Трактор" оказался сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (4-2).

Капитан "Динамо" защитник Андрей Миронов провел 643-й матч за команду и стал рекордсменом клуба по этому показателю. Он обогнал Сергея Вышедкевича (642 игры).