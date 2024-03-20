"Авангард" сократил отставание от "Локомотива" в серии плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" со счетом 2:1 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Чистяков (10-я минута) и Рид Буше (63). У проигравших отличился Степан Никулин (18).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива". Четвертый матч противостояния пройдет 22 марта в Ярославле. После второго матча серии (7:0 в пользу "Локомотива") пост главного тренера "Авангарда" покинул Михаил Кравец.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. "Авангард" в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, "Локомотив" стал третьим на Западе.