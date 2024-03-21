Овечкин делит с Торнтоном 13-е место по очкам в НХЛ

21 марта российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», но его команда уступила со счетом 3:7.

© Газета.Ru

В последних трех матчах Овечкин семь раз поразил ворота соперника.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу. За карьеру в рамках регулярного чемпионата НХЛ у форварда 1539 очков в 1412 играх (845+694). Россиянин делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Джо Торнтоном. Канадец оформил 1539 очков в 1714 играх. На 12-м месте идет игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. У него 1571 очко в 1258 матчах регулярки.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 59 шайб.