СКА проиграл «Автомобилисту» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина

«Автомобилист» победил СКА в третьей игре серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, все решилось в овертайме - 2:1 в пользу екатеринбуржцев.

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Первый гол во встрече в середине второго периода на 32-й минуте забил нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, получив обратный пас от своего одноклубника Даниила Романцева. У СКА в конце третьего периода на 51-й минуте шайбу в ворота соперника со второй попытки забил Арсений Грицюк. В овертайме на 78-й минуте счет до победного довел игрок уральцев Кертис Валк.

По статистике матча в основное время СКА в два раза превосходит «Автомобилиста» по количеству бросков (82-35) и бросков в створ (35-15), однако это не помогло петербуржцам реализовать моменты.

После сегодняшней встречи счет в серии – 3:0 в пользу екатеринбуржцев. Команда под руководством Николая Заварухина еще ни разу не попадала в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Следующий матч между СКА и «Автомобилистом» пройдет 23 марта в 14:30 мск.