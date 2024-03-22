Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 40 шайб за сезон

Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин первый раз в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за один регулярный чемпионат НХЛ.

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В четверг Панарин оформил хет‑трик в гостевом матче с «Бостоном» (5:2). Теперь в активе россиянина 41 заброшенная шайба в текущей «регулярке». В сезоне‑2019/20 Панарин забросил 32 шайбы, что было его максимальным показателем за один регулярный чемпионат.

Также Панарин стал 13‑м российским игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 40 шайб за сезон. Ранее это удавалось Александру Овечкину, Илье Ковальчуку, Павлу Буре, Александру Могильному, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Алексею Яшину, Кириллу Капризову, Сергею Федорову, Александру Семину, Владимиру Тарасенко и Алексею Ковалеву.

В нынешнем сезоне 32‑летний Панарин обновил личный рекорд результативности, набрал 97 (41+56) очков в 70 матчах и идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона.