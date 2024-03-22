$91.95-0.74100.36-0.25
Войти в почту

Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за сезон в НХЛ

Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин первый раз в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за один регулярный чемпионат НХЛ.

Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 40 шайб за сезон
© Матч ТВ

В четверг Панарин оформил хет‑трик в гостевом матче с «Бостоном» (5:2). Теперь в активе россиянина 41 заброшенная шайба в текущей «регулярке». В сезоне‑2019/20 Панарин забросил 32 шайбы, что было его максимальным показателем за один регулярный чемпионат.

Также Панарин стал 13‑м российским игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 40 шайб за сезон. Ранее это удавалось Александру Овечкину, Илье Ковальчуку, Павлу Буре, Александру Могильному, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Алексею Яшину, Кириллу Капризову, Сергею Федорову, Александру Семину, Владимиру Тарасенко и Алексею Ковалеву.

В нынешнем сезоне 32‑летний Панарин обновил личный рекорд результативности, набрал 97 (41+56) очков в 70 матчах и идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона.

Хоккей
Александр Могильный
Кирилл Капризов
Александр Семин
Алексей Яшин
Сергей Федоров
Павел Буре
Евгений Малкин
Владимир Тарасенко
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Александр Овечкин
Алексей Ковалев
Илья Ковальчук