Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. Таким образом, форвард набрал своё 122-е (41+81) очко за 68 матчей нынешнего сезона. Как сообщает сайт Quant Hockey, Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон. Ранее Никита набирал 128 очков в регулярке-2018/2019. Среди других российских хоккеистов отметку в 120 результативных баллов по разу преодолевали Александр Могильный (127 (76+51) очков в сезоне-1992/1993) и Сергей Фёдоров (120 (56+64) очков в сезоне-1993/1994).