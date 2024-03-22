Гендир Фастовский официально покинул ХК «Сибирь»

Председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил коллективу клуба новое руководство.

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На должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» будет назначен Лев Крутохвостов, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Ранее эту должность занимал Кирилл Фастовский.

Должность спортивного директора займёт Виктор Меркулов, ранее занимавший должность генерального менеджера московского «Динамо». Исполнительным директором станет Андрей Глазков, на данный момент занимающий должность заместителя директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».

«Кирилл Фастовский, занимающий должность генерального директора новосибирской «Сибири» с 2010 года, завершит работу в клубе по окончании контракта, который истекает 30 апреля 2024 года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от «Амура» на четыре очка. По ходу сезона новосибирский клуб был лишён четырёх очков из-за нарушения лимита на легионеров в матчах регулярного сезона КХЛ. У Фёдора Гордеева было спортивное гражданство США.