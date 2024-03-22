Матч «Спартак» – «Металлург» будет перенесен из-за стрельбы в ТЦ «Крокус-Сити Холле»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий в городе в выходные 23-24 марта из-за стрельбы в торговом центре «Крокус-Сити Холле».

© Спорт день за днем

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – написал Собянин в своем Телеграм-канале.

Из-за этого решения будет перенесен четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ «Спартак» - «Металлург». Игра должна была пройти 23 марта на «Мегаспорт Арене». «Металлург» ведет в серии со счетом 2 – 1.

Также будет перенесен матч футбольной Первой лиги «Торпедо» – «Кубань», который должен был пройти 23 марта.