Матч 1/4 финала плей-офф МХЛ между МХК «Спартак» − «СКА-1946» перенесен

Запланированный на 23 марта 2024 года третий матч 1/4 финала плей-офф Чемпионата МХЛ между молодёжной хоккейной командой «Спартак» и «СКА-1946» отменён. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игра будет перенесена на другую дату, о чём МХЛ сообщит дополнительно. Встреча должна была пройти на стадионе «Лужники».

Напомним, в серии впереди команда из Санкт-Петербурга. В первых двух матчах «СКА-1946» был сильнее со счётом 2:1 и 6:2.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.