Еще один матч плей-офф КХЛ отменили из-за теракта

Четвертый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», который должен был пройти 24 марта, отменен. Об этом сообщается на сайте лиги.

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Причиной стал теракт, произошедший 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Встреча между командами будет перенесена на другую дату, о чем КХЛ сообщит дополнительно.

Ранее был отменен еще один матч КХЛ. 23 марта не состоится встреча второго раунда плей-офф между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом».

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.