Овечкин признался, что не хочет заканчивать сезон без плей-офф

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его партнеры по команде чувствуют уверенность в последних играх. Его слова передает официальный сайт клуба. "Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть", - сказал Овечкин. 24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Виннипег Джетс" со счетом 3:0. Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы. На данный момент "Вашингтон" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, что дает ему право играть в плей-офф НХЛ. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. В последних пяти матчах российский форвард отметился восьмью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.