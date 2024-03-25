Нападающий "Тампы" Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию в НХЛ

"Тампа" обыграла "Анахайм" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Дюклер (28-я минута), Люк Гленденинг (38) и Энтони Чирелли (61). У проигравших отличились Росс Джонстон (14) и Павел Минтюков (43), забросивший четвертую шайбу в регулярном чемпионате, также в активе российского защитника 27 результативных передач в 60 играх дебютного для себя сезона.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не сумел записать на свой счет результативных действий и прервал серию из 13 матчей с набранными очками. За это время форвард забросил 13 шайб и сделал 24 передачи. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона, набрав 123 очка (41 гол + 82 передачи) в 70 матчах. Его ближайшим преследователем является канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, на счету которого 122 (44+78) очка после 71 игры.

"Тампа" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 85 очков в 71 матче. "Анахайм" располагается на седьмой позиции Тихоокеанского дивизиона, имея 52 очка по итогам 71 встречи. В следующем матче "Тампа" примет "Бостон" 28 марта. "Анахайм" днем ранее сыграет в гостях против "Сиэтла".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (4:0), вратарь домашней команды Илья Сорокин отразил 26 бросков из 30. "Флорида" на чужом льду одолела "Филадельфию" (4:1), у гостей шайбу забросил нападающий Владимир Тарасенко. "Калгари" дома уступил "Баффало" (1:4), в составе проигравших передачей отметился защитник Даниил Мироманов. "Оттава" на своей площадке справилась с "Эдмонтоном" (6:3), "Каролина" при своих болельщиках была сильнее "Торонто" (2:1), "Даллас" на выезде победил "Аризону" (4:2), "Сиэтл" дома уступил "Монреалю" (1:5).