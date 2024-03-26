«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом»

В Омске завершился пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Матч завершился победой омичей со счётом 4:2. «Авангард» сократил отставание в серии до минимума 2-3.

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«Авангард» дважды по ходу матча отыгрывался в счёте. Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу ярославцев, котоыре перебросали соперника 12:1. Второй период остался за «Авангардом» со счётом 2:1. В третьем периоде омичи реализовали свои моменты и впервые в серии забросили в ворота «Локомотива» больше двух шайб. Голы в составе «Авангарда» забивали Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семён Чистяков и Рид Буше. За «Локомотив» отличились Максим Берёзкин и Максим Шалунов.

Шестой матч серии пройдёт в Ярославле 28 марта.