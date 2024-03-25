Кожевников назвал причины, из-за которых Овечкин стал много забивать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах НХЛ.

«За счет чего ему удалось вернуться к своей лучшей игре? За счет мастерства. Команда начала понимать его. Да и вообще он отлично выбирает позицию. Мастер с большой буквы», – приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 25 марта, «Вашингтон» одержал разгромную победу над «Виннипег Джетс». Встреча завершилась со счетом 3:0. На счету Овечкина две заброшенные шайбы.

Россиянин забросил восемь шайб в последних пяти матчах НХЛ.

За время карьеры в НХЛ Овечкин забил 848 голов. Отставание до Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов составляет 46 шайб.

После 70 матчей «Вашингтон» с 79-ю очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Виннипег» расположился на 4-м месте Западной конференции с 93 очками.

В следующем матче «Вашингтон» на своем льду примет «Детройт Ред Уингз». Игра состоится в среду, 27 марта. Начало встречи — 02:00 по московскому времени.