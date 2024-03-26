Игроки «Амура» пожелали здоровья юному хоккеисту, пострадавшему в «Крокусе»

Игроки «Амура» пожелали здоровья юному хоккеисту, пострадавшему при теракте в «Крокусе»
Хабаровский «Амур» записал видеообращение к воспитаннику хоккейной академии «Олимпийская деревня — 80» Илье Толпыкину, пострадавшему при теракте в «Крокус Сити Холле».
Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК России, погибли 139 человек. Толпыкина сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.
— Илья, привет. Хоккейная команда «Амур» хочет пожелать тебе сил, терпения и скорейшего выздоровления. Ты настоящий мужик! Мы уверены, что у тебя все получится. Поправляйся, ждем тебя на льду, — говорится в обращении команды к восьмилетнему хоккеисту.— Руководители, тренеры, игроки и весь персонал ХК «Амур» желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте, а этим обращением мы персонально хотим поддержать Илью, чей большой жизненный путь и хоккейная карьера только начинаются, — добавили в клубе.