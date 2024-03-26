Игроки «Амура» пожелали здоровья юному хоккеисту, пострадавшему в «Крокусе»

Хабаровский «Амур» записал видеообращение к воспитаннику хоккейной академии «Олимпийская деревня — 80» Илье Толпыкину, пострадавшему при теракте в «Крокус Сити Холле».

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Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК России, погибли 139 человек. Толпыкина сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.