Нападающий «Северстали» рассказал о переживаниях команды после вылета от «Спартака»

Нападающий череповецкой "Северстали" Данил Аймурзин рассказал, как хоккеисты его команды переживали вылет из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения в первом раунде от московского "Спартака" (1:4).

"Это все индивидуально. Каждый по-своему переживал это поражение. Обидно! Знаете, такое самокопание началось, что мог сделать больше, могли забивать больше, где-то сыграть по-другому. Сейчас, наверное, не то чтобы отпустило, но пришло понимание, что вылетели. Значит, надо готовиться к следующему сезону", - приводит слова Аймурзина Legalbet.

21-летний Аймурзин перебрался в "Северсталь" перед нынешним сезоном из уфимского "Салавата Юлаева". В составе череповчан он провел в регулярном чемпионате 63 матча, отметившись в них 48 (16+32) очками при показателе полезности +6. В пяти встречах серии Кубка Гагарина против "Спартака" он забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи, закончив турнир с показателем полезности -1. В регулярном чемпионате КХЛ "Северсталь" заняла пятое место в Западной конференции.