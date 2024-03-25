Российский форвард "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой недели НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт турнира. На прошлой неделе Овечкин провел четыре матча, набрав восемь (7+1). очков. Второй звездой стал Остон Мэттьюс из "Торонто" (3+7). Третье место занял Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", заработавший 11 (1+10) очков. 24 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс" Овечкин оформил дубль. Встреча завершилась победой его команды со счетом 3:0. В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает восьмое место, набрав 79 очков. На первом месте идет "Рейнджерс", имея в активе 98 баллов. На второй строчке идет "Флорида", набрав 97 баллов. "Каролина" и "Бостон" уступают "Флориде" по дополнительным показателям. В следующем матче клуб из столицы США сыграет с "Детройтом". Матч состоится 27 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени.