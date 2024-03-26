Хоккеист Терещенко о вылете СКА из Кубка Гагарина: дело в ошибках

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко объяснил, почему петербургский СКА проиграл четвертьфинальную серию Кубка Гагарина екатеринбургскому "Автомобилисту" и покинул розыгрыш турнира. Его слова приводит "Спорт-Экспресс". "Как я и говорил, самое слабое звено у СКА — это оборона. Пятая игра это показала. Отсутствие травмированных игроков дало о себе знать. Дело в ошибках. Команды, которые хотят бороться за чемпионство, должны доводить матч до победы. И в принципе СКА хотел, и Галкин молодец, но "Автомобилист" оказался сильнее", — сказал Терещенко. Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу "Автомобилиста". В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Автомобилиста". В полуфинале "Автомобилист" сыграет с победителем серии "Спартак" (Москва) — "Металлург" (Магнитогорск). После трех матчей "Металлург" лидирует со счетом 2-1. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и "Ак Барс" в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.