Ротенберг рассказал, почему СКА вылетел из Кубка Гагарина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что травмы защитников команды повлияли на исход серии 1/4 финала Кубка Гагарина против екатеринбургского "Автомобилиста", передает "Матч ТВ".

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"Жесткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии. Ребята, которые играли в серии с "Автомобилистом", сделали все возможное, чтобы победить", - сказал Ротенберг.

Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу "Автомобилиста". В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу "Автомобилиста".

В 1/2 финала "Автомобилист" сыграет с победителем серии "Спартак" — "Металлург" (Магнитогорск). После трех матчей "Металлург" лидирует со счетом 2:1.