Названа зарплата Хафизова в «Сочи»

Тимур Хафизов будет получать в «Сочи» 14 миллионов рублей по новому контракту.

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Ранее клуб продлил контракт с 25-летним нападающим на два года.

В следующем сезоне зарплата Тимура Хафизова в «Сочи» составит около 14 миллионов рублей в год. В нынешнем сезоне форвард провел 53 матча в КХЛ и набрал 17 (9+8) очков. Подробная статистика игрока – здесь.

По итогам регулярного чемпионата «Сочи» набрал 53 балла и занял 10-е место в турнирной таблице.