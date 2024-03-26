Названа зарплата Хафизова в «Сочи»

Зарплата Хафизова в «Сочи» составит 14 млн в год («СЭ»)
Тимур Хафизов будет получать в «Сочи» 14 миллионов рублей по новому контракту.
Ранее клуб продлил контракт с 25-летним нападающим на два года.
В следующем сезоне зарплата Тимура Хафизова в «Сочи» составит около 14 миллионов рублей в год. В нынешнем сезоне форвард провел 53 матча в КХЛ и набрал 17 (9+8) очков. Подробная статистика игрока – здесь.
По итогам регулярного чемпионата «Сочи» набрал 53 балла и занял 10-е место в турнирной таблице.
Зарплата Хафизова в «Сочи» составит 14 млн в год («СЭ»)
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