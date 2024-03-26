Глава СКА оценил судейство в российском хоккее цитатой Сталина

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил судейство в российском хоккее цитатой Иосифа Сталина. Его слова приводит Sport24.

Главу армейцев спросили, где хуже работают арбитры: в отечественном хоккее или футболе?

«В свое время один известный политический деятель на аналогичный вопрос "Какой уклон хуже: левый или правый?" дал подходящий и здесь ответ: "Оба хуже"», — ответил Медведев.

Ранее Медведев обратил внимание на несколько эпизодов в матчах второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским «Автомобилистом», которые, по его мнению, были трактованы в пользу соперника. Он потребовал от судей ответа.

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25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» в пятом матче серии со счетом 4:5. Таким образом, серия завершилась со счетом 4-1 в пользу екатеринбуржцев.