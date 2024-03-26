Игрок «Трактора» рассказал, как команда выплескивает эмоции после каждого матча

Вратарь «Трактора» Зак Фукале признался, что после каждого матча игроки команды избивают манекен в раздевалке. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне нравится веселиться. Это хоккей! В воздухе витает электричество, дух соперничества. Каждый момент будто огонь разжигает. Манекен в раздевалке? Да, сегодня от меня был удар с колена. Надеюсь, в следующем раунде ему еще не раз прилетит. Это теперь наша фишка, благодаря которой мы создаем хорошую атмосферу. Она нас еще больше сплачивает, после каждой победы все ждут момента с манекеном», — сказал Фукале.

22 марта «Трактор» обыграл «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 5:4. Это позволило команде оформить выход в полуфинал.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА. В четвертьфинале продолжают сражаться «Локомотив» и «Авангард» (счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды) и «Спартак» и «Металлург» (счет в серии 2:2).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.