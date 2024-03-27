Фетисов отметил характер игроков "Спартака" в сезоне КХЛ

Игроки московского "Спартака" на протяжении всего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) показывают характер. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

26 марта "Спартак" со счетом 1:0 обыграл магнитогорский

"Металлург" в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии стал 2-2. "Спартак" - молодец. Весь сезон команда показывала характер, много атаковала, бросала, забивала на последних секундах. Интерес к серии растет. Будем дальше наблюдать за игрой", - сказал Фетисов.

Пятый матч серии до четырех побед между "Металлургом" и "Спартаком" пройдет 28 марта в Магнитогорске.