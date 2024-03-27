Шайба Орлова не спасла «Каролину» от поражения во встрече с «Питтсбургом»

Гол российского защитника Дмитрия Орлова не уберег «Каролину» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».

© Личный архив Дмитрия Орлова

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Форвард «пингвинов» Сидни Кросби набрал три очка (гол и два результативных паса). Дмитрий Орлов забросил шестую шайбу в сезоне. НХЛ.

Регулярный чемпионат «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Пульюярви, 22:41. Раст, 38:09. О’Коннор, 58:04. Кросби, 59:37. — Орлов, 31:17.