«Нью‑Йорк Рейнджерс» первым вышел в плей‑офф НХЛ

«Нью‑Йорк Рейнджерс» стал первым клубом, досрочно вышедшим в плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во вторник «Рейнджерс» в овертайме победили «Филадельфию» со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата. Команда из Нью‑Йорка лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 100 очков в 72 играх.

За «Рейнджерс» выступают два россиянина — форвард Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин.

«Нью‑Йорк Рейнджерс» — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, последний раз команда завоевала трофей 30 лет назад.