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Бывший тренер Бобровского и Капризова умер в возрасте 58 лет

Хоккейный тренер Сергей Парфенёнок скончался на 59‑м году жизни, сообщается на сайте новокузнецкого «Металлурга».

Бывший тренер Бобровского и Капризова умер в возрасте 58 лет
© РИА Новости

Причины смерти специалиста не уточняются.

— Ушел из жизни Сергей Парфенёнок. Новокузнецкий клуб выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Сергея Анатольевича, — говорится в сообщении.

Парфенёнок начал тренерскую карьеру в 1988 году. Он работал в школе «Металлурга» с командами различных возрастов.

Парфенёнок был тренером двукратного обладателя награды «Везина Трофи» Сергея Бобровского, выступающего в НХЛ за «Флориду», а также олимпийского чемпиона Кирилла Капризова из «Миннесоты». После завершения тренерской карьеры Парфенёнок работал директором хоккейной школы олимпийского резерва в Новокузнецке.

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Кирилл Капризов
Сергей Бобровский
Металлург