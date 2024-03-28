Ковальчук не сыграет в пятом матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга»

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук не включен в состав команды на пятый матч серии второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс‑служба «красно‑белых».

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Встреча команд пройдет в четверг в Магнитогорске и начнется в 17:00 по московскому времени. Счет в серии после четырех игр — 2–2.

Ранее Ковальчук принял участие в трех матчах серии против «Металлурга» и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате на счету 40‑летнего хоккеиста 20 игр, в которых он набрал 8 (4+4) очков.