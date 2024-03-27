Пономарев может пропустить несколько недель из-за травмы. Он получил ее в матче за фарм «Питтсбурга»
Василий Пономарев может пропустить несколько недель из-за травмы.
22-летний игрок получил травму нижней части тела в матче против «Сиракьюза» в регулярном чемпионате АХЛ.
Нападающий успел провести 4 игры за фарм «Пингвинс», в которых забил 1 гол. Всего в сезоне АХЛ на его счету 30 (9+21) очков в 45 играх.
Пономарев стал частью компенсации, полученной «Питтсбургом» от «Каролины» за переход форварда Джейка Генцела.
В текущем сезоне россиянин провел 2 матча в НХЛ за «Харрикейнс», в которых набрал 2 (1+1) очка.
Пономарев может пропустить несколько недель из-за травмы. Он получил ее в матче АХЛ за фарм «Питтсбурга»
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