Стали известны игроки, которые точно покинут СКА в межсезонье

В грядущее межсезонье СКА точно покинут сразу пять хоккеистов — это защитники Артём Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артём Швец-Роговой и Александр Кадейкин. Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство петербургского клуба уже объявило игрокам о решении расстаться с ними.

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30-летний Сергеев в прошедшем регулярном сезоне провёл за СКА 60 матчей, в которых отметился 10 (2+8) очками. 34-летний Пашнин сыграл 20 матчей в регулярке и набрал 8 (2+6) очков.

29-летний Лайпсик, получивший российское гражданство по ходу сезона, набрал лишь 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярного сезона. 29-летний Швец-Роговой вернулся после тяжёлой травмы и сыграл всего пять матчей, в которых отметился результативной передачей. 30-летний Кадейкин провёл первый сезон в составе армейцев, где за 45 матчей регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков.