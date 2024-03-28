Кучеров обновил личный рекорд по количеству шайб в чемпионате НХЛ

"Тампа" победила "Бостон" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митчелл Чаффи (11-я минута), Брейден Пойнт (27) и Никита Кучеров (60). У проигравших отличился Дэнтон Хайнен (18). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31 и записал на свой счет результативный пас в эпизоде с голом Кучерова.

Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона. В активе россиянина теперь 124 очка (42 гола + 82 передачи) в 71 матче регулярного чемпионата. Второе место занимает канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон (123 очка), который провел 72 игры. В тройку лучших также входит канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (119), на счету которого 68 встреч.

Кучеров обновил личный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат НХЛ, в сезоне-2018/19 форвард отличился 41 раз. Форварду осталось набрать 5 очков, чтобы обновить рекорд по числу очков по ходу регулярного чемпионата среди российских игроков, который принадлежит ему же. В сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 очков, превзойдя достижение Александра Могильного (127).

"Бостон" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 99 очков в 74 матчах. "Тампа" идет четвертой с 87 очками после 72 игр. Следующие матчи команды приведут 31 марта - "Тампа" примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" встретится на выезде с "Вашингтоном".

В другом матче игрового дня "Оттава" в гостях обыграла "Баффало" (6:2). У победителей шайбу забросил российский защитник Артем Зуб. Для игрока она стала четвертой в нынешнем сезоне.