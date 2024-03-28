«Авангард» обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина над «Локомотивом» (3:2).

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В данный момент счет в серии 3-3.

Матч «Локомотив» – «Авангард» завершился со счетом 2:3. Голами в составе хозяев отметились Гернат и Шалунов. За омичей шайбы забросили Мартынов, Чистяков и Прохоркин.

Стоит отметить, что ярославцы вели в счете во втором периоде с разницей в два гола и до его окончания пропустили трижды.

До отставки Михаила Кравца «Авангард» уступал «Локомотиву» в серии 0-2. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Звягин.

Заключительный матч «Локомотива» и «Авангарда» состоится в Омске.

В полуфинале победитель пары сыграет против челябинского «Трактора», выбившего в четвертьфинале московское «Динамо» (4-0).

В другом полуфинале «Автомобилист» встретится с победителем пары «Спартак» – «Металлург» (счет в серии 2-3).