Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего при теракте

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил со словами поддержки в адрес восьмилетнего Ильи Толпыкина, который пострадал при теракте в «Крокусе», сообщает «Советский спорт». Овечкин записал видеообращение, в котором пожелал мальчику скорейшего выздоровления. Илья занимается хоккеем в академии «Олимпийская деревня — 80».

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«Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестрёнкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления, я слышал, ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернёшься на лёд и покажешь всем, я в тебя верю! Обнимаю, огромный привет семье!» — сказал Овечкин в своём обращении.

Теракт произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным Следственного комитета РФ, вследствие этой трагедии есть много жертв и пострадавших.