ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Отметим, что соглашение игрока и команды было рассчитано до конца следующего сезона. Права в КХЛ на вратаря останутся у армейского клуба.

© Чемпионат.com

«В прошедшем сезоне игрок провёл за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».