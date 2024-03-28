ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым

ПХК ЦСКА сообщил, что клуб по итогам сезона-2023/24 расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым. RT на русском

«В прошедшем сезоне игрок провел за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба. Чемпионат.com

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57. Sports.ru

Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот. Газета.Ru