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«Металлург» обыграл «Спартак» в пятом матче серии

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» оказался сильнее московского «Спартака».

«Металлург» обыграл «Спартак» в пятом матче серии
© РИА Новости

Встреча прошла в Магнитогорске на арене «Металлург» в присутствии 7 500 зрителей и завершилась уверенной победой команды под руководством Андрея Разина со счетом 5:3. В составе победителей дубль оформил 20-летний нападающий Данила Юров, еще по шайбе забросили Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. У проигравшей команды отличились Михаил Мальцев, Герман Рубцов и Павел Порядин.

После этого матча счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестая игра в серии пройдет в субботу, 30 марта, на арене «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Хоккей
Егор Коробкин
Даниил Вовченко
Павел Порядин
Герман Рубцов
Михаил Мальцев
Андрей Разин
Денис Зернов
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