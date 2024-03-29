Быков заявил, что Федотов покинул ЦСКА из-за мечты

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на переход голкипера Ивана Федотова в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз».

«Можно по-разному относиться к ситуации с армией и последующим событиям, но Иван смог вернуться в хоккей и показывать результат. Это говорит о его сильном характере. Сейчас Федотов старается реализовать мечту и амбиции. Хоккеист переходит в сильную лигу и будет стараться найти себя там», – цитирует Быкова Metaratings.ru.

Сегодня, 29 марта, «Филадельфия» объявила о переходе Федотова. Вчера голкипер расторг контракт с ЦСКА, однако портивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за армейским клубом.

1 июля 2022 года Федотова задержали и отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооруженных силах России. До задержания он подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В июле 2023 года голкипер подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне 27‑летний вратарь провел 49 матчей в регулярном чемпионате и плей‑офф КХЛ, пять раз он оставлял свои ворота «сухими».

После 74 игр НХЛ «Филадельфия» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 82 очками.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» примет у себя дома «Чикаго». Игра состоится 31 марта. Начало встречи – 02:00 по московскому времени.