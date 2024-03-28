Фетисов назвал IIHF недружественной организацией

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на расторжение контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

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«СКА дал ему возможность стать основным вратарем после долгого перерыва. Да, команду колбасило после двух победных сезонов. Но это его решение. Пусть играет дальше, если решил. Стоило ли ругаться с IIHF из‑за этой ситуации? IIHF не пускает ни молодежку, ни детей на международные соревнования. Не стоит обращать на них внимания. Перестаньте кланяться им в ноги. Они для нас — недружественная организация», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Перед началом сезона-2023/24 на ЦСКА был наложен трансферный бан IIHF из-за Федотова. Армейцы не имели права подписывать контракт с голкипером, так как у Федотова было соглашение с «Филадельфией».

В прошедшем сезоне 27‑летний вратарь провел 49 матчей в регулярном чемпионате и плей‑офф КХЛ, пять раз он оставлял свои ворота «сухими».

ЦСКА завершил борьбу в Кубке Гагарина, уступив в первом раунде ярославскому «Локомотиву». Вчера было объявлено, что с нового сезона армейцев будет возглавлять Илья Воробьев.