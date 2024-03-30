Стал известен предпоследний участник полуфинала Кубка Гагарина

30 марта в Омске "Авангард" в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина принимал ярославский "Локомотив" и потерпел поражение со счетом 0:2.

На 17-й минуте гости открыли счет в матче. Отличился Артур Каюмов. Во втором периоде команды ворота друг друга поразить не смогли. В начале заключительного отрезка Максим Березкин увеличил преимущество ярославцев. После этого матча счет в серии стал 4:3 в пользу "Локомотива".

После четырех первых матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с "Локомотивом" омичи уступали со счетом 1:3. Затем "Авангард" выиграл два матча и сравнял счет в серии.

В полуфинал ранее вышли челябинский "Трактор" и "Автомобилист" из Екатеринбурга. 30 марта московский "Спартак" примет "Металлург" в шестом матче серии. Счет 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и "Ак Барс" в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, обе команды вылетели в первом раунде.