Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

"Питтсбург" со счетом 3:2 победил "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин (30-я, 37-я минуты) и Дрю О"Коннор (41).

У проигравших отличились Мэтью Оливье (26) и Коул Силлинджер (34). Защитник гостей Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник вратарь Даниил Тарасов отразил 33 броска из 36. Малкин, прервавший шестиматчевую безголевую серию, был признан первой звездой встречи.

Малкин довел количество заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате до 21, он в 15-й раз преодолел отметку в 20 голов за сезон. Россиянин стал 31-м игроком в истории НХЛ, который сумел добиться подобного. Из действующих хоккеистов это удавалось российскому форварду "Вашингтону" Александру Овечкину (19 сезонов), канадскому нападающему "Питтсбурга" Сидни Кросби (16) и американскому форварду "Детройта" Патрику Кейну (15).

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Питтсбург" с 74 очками в 72 матчах занимает седьмое место, "Коламбус" с 58 очками после 73 игр идет последним, восьмым. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, встреча пройдет на домашнем льду "Коламбуса" в ночь на 31 марта по московскому времени.