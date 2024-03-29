Малкин рассказал о злости на родителей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» рассказал о влиянии приезда родителей на свою результативность. Его слова передает «Чемпионат.com».

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«Родители вчера приехали. Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд придал мне больше мотивации», — заявил хоккеист.

Родители хоккеиста посетили матч, который закончился со счетом 3:2 в пользу «Пингвинз». Малкин в этом противостоянии оформил дубль.

За всю карьеру в НХЛ Малкин провел 1135 матчей, в которых забросил 492 шайбы и отдал 792 голевые передачи. Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

Следующий матч «Питтсбург» проведет также против «Коламбуса», игра состоится 31 марта, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.